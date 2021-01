Vandenbempt: "Vercauteren bij Antwerp maakt concurrentie zeer ongerust"

De komst van Vercauteren bij Antwerp is er een die de concurrentie zeer ongerust maakt. Club Brugge buiten beschouwing gelaten is het toch frappant dat ongeveer alle concurrenten voor Antwerp in de race naar Play-off I die dit seizoen een nieuwe trainer moesten hebben, bij Vercauteren zijn uitgekomen. En de club waar hij bij aan de slag was, Anderlecht, ook een concurrent voor Play-off I, heeft hem bij wijze van spreken laten vertrekken, maar dat was een keuze die geen keuze was. Die was niet tegen Vercauteren, maar voor Kompany. Ik denk dat ze bij Genk, bij Standard, bij Gent - misschien in mindere mate want die hebben Hein Vanhaezebrouck - en ook bij Anderlecht denken dat Vercauteren wel een zeer goede zaak is voor Antwerp en de concurrentiestrijd verhoogt. Ik vind alvast dat de keuze van Antwerp voor Vercauteren een zeer goede keuze is. Iedereen heeft al gezegd wat hij bijbrengt: hij heeft geen inwerkperiode nodig. Het is iemand die niet alleen zijn eigen ploeg - in dit geval Antwerp - goed kent, maar ook de concurrenten. Ik denk dat hij zeer goed op de hoogte is van de plussen en de minnen bij Antwerp.

Hij is ook gemotiveerd en is iemand die resultaat kan spelen. Hij is minder een romantische coach dan Leko om een cliché te gebruiken. Leko bracht Antwerp naar een ander niveau. Zijn verdienste in de ontwikkeling van de topclub Antwerp na Bölöni valt niet te onderschatten.

Vercauteren is iemand die daar een wat realistischer sausje overheen giet. Als je de interviews hebt gelezen van Luciano D'Onofrio (de sportief directeur van Antwerp, red), is dat wat hij eigenlijk wilde dat Leko deed. D'Onofrio vond het soms wat te naïef, wou misschien meer het resultaat of iets gecontroleerder spelen. Dat was toch weinig verholen kritiek op het meer vrank en vrije spel van Leko. En zo speelt Vercauteren precies.

"Boude uitspraak: plaatsje minder in Play-off I"

Met een boude uitspraak zou ik durven te zeggen dat op deze manier en met deze trainer - behoudens ongelukken - we Antwerp al kunnen noteren voor Play-off I en dat er dus een plaatsje minder is voor de rest. Met Leko waren ze voor alle duidelijkheid ook kandidaat. Maar het is voor een club heel moeilijk om ineens midden in het seizoen een andere trainer te moeten aanstellen. Dat ze dan Vercauteren aanstellen en niet een Portugees of een Italiaan die ongetwijfeld kwaliteiten heeft, maar die zich nog moet inwerken bij ons, dat is een grote plus.

Ivan Leko.

"Standard maakt flinke uitschuiver"

Standard maakte gisteren wel een flinke uitschuiver, door op de persconferentie waarop het Mbaye Leye voorstelde te zeggen dat Vercauteren met Antwerp praat. Dat vind ik van weinig loyauteit getuigen. Maar vooral de uitleg die ze hebben gegeven waarom ze toch voor Leye hebben gekozen en niet voor Vercauteren, slaat nergens op. "Vercauteren heeft het DNA niet van Standard." Ik zou niet weten wat dat dan precies is en of Leye dat dan meer heeft, behalve dan dat hij er een zeer korte periode gevoetbald heeft. Als Standard echt de keuze had tussen Vercauteren en Leye - en dan heb ik het natuurlijk ook over de centen - zou ik hen toch aanraden om Vercauteren te kiezen. Leye kan een goeie trainer worden, maar moet het nog bewijzen. Terwijl Vercauteren iemand is die bewezen heeft dat hij het allerhoogste kan bereiken, die titels kan halen, die jeugd wil inpassen.

Mbaye Leye.

"Vercauteren heeft ook dat kantje om het nog eens te laten zien"

Ook bij Anderlecht weten ze wat Vercauteren waard is als trainer. Dat is toch een ploeg die net in of uit de top 4 zal vallen. De beleidsmensen hadden het plan uitgewerkt om nog een jaar met Vercauteren te werken, omdat ze wisten hoe hij deze ploeg en ook de trainer Kompany zich kon laten ontwikkelen. Door omstandigheden zijn ze dan voor de keuze geplaatst die geen keuze was. De komst van Vercauteren naar Antwerp is dus zeer interessant. Het vertrek van Ivan Leko is een groot verlies voor Antwerp en het Belgisch voetbal, ik vind het dan toch goed dat hij vervangen wordt door Vercauteren. Vercauteren heeft ook dat kantje om het nog eens te laten zien. Hij zal supergemotiveerd zijn. Ik kijk uit naar de samenwerking tussen D'Onofrio en Vercauteren. Vercauteren is iemand met een sterke persoonlijkheid, maar door de jaren heen is hij wat flexibeler geworden in zijn denken. In zijn 1e periode bij Anderlecht was hij bij wijze van spreken dwars. Dat is al lang verleden tijd. Hij vaart wel nog altijd zijn eigen koers, maar hij staat ook open voor andere ideeën, zoals hij ook meestapte in dat project met Kompany.

