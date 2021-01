Nieuwe coach Mbaye Leye: "Wil Standard uit deze situatie halen"

Algemeen directeur Alexandre Grosjean heeft vertrouwen dat Mbaye Leye de geknipte man is om Standard weer op het juiste spoor te brengen.

"Als ex-speler en -assistent is hij vertrouwd met de club", verklaarde Grosjean. "Voor ons moest de nieuwe T1 voldoen aan 3 eigenschappen: de Jupiler Pro League kennen, onze spelerskern kennen en het Standard-DNA uitstralen. Mbaye voldeed aan die eisen en het was dus logisch voor hem te kiezen."



Grosjean ging ook even in op de piste van Frank Vercauteren als nieuwe hoofdcoach. "We stelden een lijst op waarvan uiteindelijk twee namen overbleven: Vercauteren en Leye."

"Vercauteren is een prima coach met bakken ervaring. Hij kent ook de Belgische competitie, maar heeft niet het Standard-DNA. Bovendien wisten we dat hij toen ook in onderhandeling was met Antwerp. We wilden niet in die carrousel meestappen."