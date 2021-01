Verliest Van Gerwen zijn eerste plek na 7 jaar? "Het lukte voor geen meter"

"Ik weet niet waarom de pijlen niet goed vielen"

Met een gemiddelde van 98,29 voor de Nederlander tegenover 107,34 voor Chisnall spraken de cijfers boekdelen. Het laagste gemiddelde van Van Gerwen op dit WK. Daarnaast was het de eerste nederlaag van de nummer 1 van de wereld tegen Chisnall. De vorige 27(!) duels verloor Van Gerwen geen enkele keer.

Die eerste positie kan de Nederlander zelfs kwijtspelen als Gerwyn Price zich tot wereldkampioen kroont. Dat zou een verrassing zijn, want de Nederlander staat al sinds 1 januari 2014 onafgebroken op plek 1.

"Het lukte voor geen meter", was Van Gerwen eerlijk na zijn nederlaag. "Hier baal ik enorm van. Ik had Chisnall veel meer onder druk moeten zetten. Ik weet niet waarom de pijlen niet goed vielen. Als je zo weinig scoort, krijg je alle kanten van het bord te zien."



"Het was een lastige wedstrijd. Je weet dat als Dave Chisnall in vorm is, je heel hard moet werken als je wil winnen. En ik was niet op de afspraak."

"Ik kan enkel mezelf de schuld geven, niemand anders. Dave greep elke kans die hij had om het me zo moeilijk mogelijk te maken. Ik heb mezelf een beetje teleurgesteld."

"Ik keek naar mijn statistieken en dat leek niet op mijn spel. Ik moet hier even over nadenken. Over waar het verkeerd liep en waar niet. Maar dit doet pijn, ik wilde veel meer in dit toernooi. Ik weet waartoe ik in staat ben, maar vandaag lukte het niet. Maar ik kom terug."

"Of je nu met 5-0, 5-1 of 5-4 verliest, dat maakt niet uit. Verliezen is verliezen. Je moet gewoon zien waar het fout is gegaan en proberen beter te worden voor de volgende keer. Dat moet de komende dagen gebeuren", aldus Van Gerwen.