Japanse CEO van STVV excuseert zich in het Nederlands: "Zet 'm op, Kanaries!"

De Japanse bazen van STVV zijn geregeld kop van Jut, maar de CEO trekt nu het boetekleed aan.

"We staan jammer genoeg niet waar we willen staan", zegt hij in zijn beste Nederlands.

"Ik wil graag mijn verontschuldigingen aanbieden en mijn dankbaarheid aan de fans."

"In de tweede helft van het seizoen willen we met Peter Maes zo snel mogelijk weg van de staart van het klassement."

"Daarvoor hebben we alle steun nodig. Zet 'm op, Kanaries!"