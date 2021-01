IOC-preses Thomas Bach: "Het worden onvergetelijke Spelen in Tokio"

Wegens de coronapandemie werden de Olympische Spelen in Tokio met een jaar verplaatst naar volgende zomer (23 juli - 8 augustus 2021). Thomas Bach loofde in zijn speech de flexibiliteit van de Japanse organisatoren, die alles in het werk stellen om de Spelen over enkele maanden zo normaal mogelijk te laten verlopen, tegen de achtergrond van de coronapandemie.

"Tokio is nog altijd de best voorbereide olympische gaststad aller tijden", verklaarde Bach. "De organisatie en het IOC zijn vastbesloten om op de OS de veiligheid van alle deelnemers te verzekeren. We zullen allemaal een onvergetelijke editie beleven."

De IOC-voorzitter benadrukte verder dat de Spelen in Tokio, net als de Winterspelen van 2022 in Peking, in 2021 de "hoogste prioriteit" krijgen. "Want ik zie die vastberadenheid ook bij de organisatoren van de Winterspelen van 2022 in Peking. Laten we een les leren als corona onder controle is. Laten we solidair zijn en in de toekomst voor onze kansen gaan."