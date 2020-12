Vicezegekoning van 2015 stopt op zijn 32e met koersen

Als we terugkeren naar de zegetabel van 2015 prijkt een zekere Marko Kump verrassend op de 2e plaats, met 18 zeges.

De Sloveense sprinter telde in zijn wonderjaar 2015 slechts 2 bloementuilen minder dan de toenmalige zegekoning Alexander Kristoff.

Ritzeges in de Ronde van Slovenië, de Ronde van Kroatië, de Ronde van Azerbeidzjan... Het waren niet de meest spraakmakende koersen waarin Kump naar triomfen snelde, maar ze leverden hem in 2016 wel een herkansing op in de WorldTour: bij Lampre. Eerder had hij het al geprobeerd bij Tinkoff.

Op het hoogste niveau vond Kump nog een handvol keer zijn snelle benen terug. In 2017 moest hij enkel Edward Theuns voor zich dulden in de 4e etappe van de BinckBank Tour. In datzelfde jaar eindigde Kump 2e in de Brussels Cycling Classic, na Arnaud Démare.

Kump sloot zijn carrière in eigen land af bij Adria Mobil, waar hij vanaf volgend jaar in de ploegauto zal plaatsnemen. Bij datzelfde Adria Mobil was Kump in 2015 trouwens ploegmaat van de toen nog onbekende Primoz Roglic.