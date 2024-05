Ploegarts niet gealarmeerd door ziektegevallen in de Giro: "Denk niet dat er een virus rondwaart in peloton"

De rustdag in de Giro heeft slachtoffers geëist: liefst 4 renners zijn dinsdag niet meer van start gegaan in de 10e etappe. En opvallend: alle vier kampen ze met gelijkaardige klachten. Moet we vrezen voor een virus in het peloton? Toon Cruyt, ploegdokter bij Soudal-Quick Step, relativeert.

Toch zijn ook dit jaar enkele selecties al flink uitgedund. Bij Israel-Premier Tech rijden ze na de opgave van Vernon nog met zijn vieren rond, bij Visma-Lease a Bike is dat er nog eentje meer.

"Maar het wordt wel karig, met zijn vijven", reageert ploegleider Maarten Wynants, die dinsdagochtend Olav Kooij zag afhaken. "Hij heeft op de rustdag koorts gekregen en die is aangebleven. Met het oog op zijn gezondheid was het geen optie om hem nog te laten starten."

"We zitten wat in de hoek waar de klappen vallen, maar daar kun je niks aan doen. Het is wat het is. We moeten door. Gelukkig voor Olav heeft hij wel nog die etappe kunnen winnen. Dat is voor hem de bevestiging dat hij kan ook in de grote rondes kan. Op naar de volgende nu."