Robin Hendrix strandt op zucht van Europees record in stratenloop in Bolzano

Oudejaar is steevast de periode van de populaire sylvestercorrida's. Robin Hendrix trok hiervoor naar het noorden van Italië voor de BoClassic in Bolzano.

"Eigenlijk keek hij er wat naar op, ook met die lange reis", zegt Quinten Lafort van het Runner's Lab Athletics Team waar Hendrix deel van uitmaakt. "Hij had ook niet specifiek naar deze wedstrijd toegeleefd."

Maar in het sterke deelnemersveld, met onder meer de tweevoudig regerende wereldkampioen Muktar Edris, hield Hendrix zich verbluffend goed stand.

Na 5 kilometer moest er uiteindelijk gesprint worden. De zege was voor De Oegandees Oscar Chelimo, maar vlak erachter finishte Hendrix in 13'19", amper een seconde boven het Europese record van de Fransman Jimmy Gressier eerder dit jaar. "Dat is veruit de snelste 5 kilometer die een Belg ooit heeft gelopen op de weg", weet Lafort.