Schorsing van Hans Vanaken blijft overeind: Club mist spelmaker 4 matchen

Vanaken mist de matchen tegen STVV, Beerschot, Oostende en Racing Genk. Club kan wel nog in beroep gaan tegen de sanctie.

Het bondsparket was niet mals in zijn vordering: het vroeg 2 matchen voor "de brutale fout" op Eupen-speler Andreas Beck en 2 wedstrijden voor "misplaatste uitlatingen" aan het adres van de wedstrijdleiding.

Hans Vanaken kreeg zaterdag in de laatste competitiematch van 2020 rood tegen Eupen.

Hoe oordeelt het Disciplinair Comité over de overtreding?

Het Disciplinair Comité volgde bijna volledig de argumentatie van bondsprocureur Ebe Verhaegen. Wat de fout op Eupen-verdediger Andreas Beck en de daaropvolgende rode kaart betreft, wijst Hubert Poncelet erop dat Vanaken de fysieke integriteit wel degelijk in gevaar bracht.

"De fout werd weliswaar begaan zonder de intentie te blesseren en in een poging om de bal te spelen", klinkt het in het vonnis. "Maar een bestraffing voor een brutale fout, zoals omschreven in de indicatieve tabel, vereist geen opzettelijk element."

"Door zijn studs op de enkel van de Beck te plaatsen kon diens fysieke integriteit in gevaar worden gebracht. Zelfs een overtreding met lichte intensiteit kan zware gevolgen hebben, dus dat geldt niet als een verzachtende omstandigheid."

Het Disciplinair Comité houdt wel rekening met andere verzachtende omstandigheden, die eerder ook benoemd werden door de bondsprocureur. "Ik ben verplicht de indicatieve tabel te volgen. Die schrijft voor dit soort fouten eigenlijk drie speeldagen schorsing voor", sprak Verhaegen dinsdag ter zitting. "Maar door de specifieke omstandigheden in deze zaak paste ik een dubbele correctie toe om slechts twee speeldagen te vorderen."

De verzachtende omstandigheden waarmee ook Poncelet rekening hield zijn de afwezigheid van disciplinaire antecedenten, de onvermijdbare aard van de overtreding en de poging van Vanaken om zijn voet terug te trekken.

"Het Disciplinair Comité is van oordeel dat in de gegeven omstandigheden een effectieve schorsing van twee wedstrijden en een boete van 2.000 euro passend is", luidt het.