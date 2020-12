Tuur Dierckx steekt handen uit de mouwen op corona-afdeling in Geel

Westerlo blijft zich inzetten in de strijd tegen de coronacrisis. Een maand geleden schonk de club uit 1B al 10.000 euro aan het Dimpnafonds van het ziekenhuis in Geel. Nu wil het het nog eens de risico's en impact van Covid-19 duidelijk maken.

"KVC Westerlo heeft een maatschappelijke rol waar te nemen", stelt Wim Van Hove, algemeen directeur van de ploeg, heel duidelijk. "Het voetbal kan blijven doorgaan in coronatijden en daarom wil de club als voorbeeld fungeren in de omgang met het virus."

Ook Jan Flament, CEO van het Ziekenhuis in Geel, benadrukt het belang van sensibiliseringcampagnes. "Het is belangrijk om écht te begrijpen waarom de maatregelen rond Covid-19 genomen worden. We hebben dan ook onmiddellijk positief gereageerd op deze actie vanwege KVC Westerlo."

Omdat Westerlo zoveel belang hecht aan de veiligheidsmaatregelen, schoot het nieuws dat 2 spelers betrokken waren bij een lockdownfeestje dan ook in het verkeerde keelgat bij de club. "Dit gedrag paste niet binnen de waarden die KVC Westerlo uitdraagt."

"Het management van de voetbalploeg nam daarom contact op met het Ziekenhuis van Geel om samen een actie op te zetten die zowel sensibiliserend kon zijn ten aanzien van de spelers, maar tevens als een duidelijk signaal van ondersteuning ten aanzien van alle zorgmedewerkers."