Slovenië zet Roglic en Pogacar in de bloemetjes met verlichte fietsen

De Tour mondde uit in een tweestrijd tussen 2 Slovenen: Tadej Pogacar versloeg uiteindelijk Primoz Roglic na een spectaculaire ontknoping. Diezelfde Roglic won daarna nog Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta.

Om het straatbeeld wat op te fleuren in deze donkere crisisdagen ontstond in Slovenië het idee om kleurrijke en verlichte fietsen te plaatsen op balkons, openbare plaatsen, in etalages van winkels, op gevels van huizen en in tuinen.

"We willen hulde brengen aan onze renners en een positieve noot brengen in deze crisisperiode door het coronavirus", zegt Tina Jancigaj Avsec, een van de initiatiefneemsters.

"De fietsen symboliseren onze beweging naar een betere toekomst. We willen het toerisme in onze regio ook promoten. 2021 moet een vrolijker jaar worden dan 2020."

De 10 mooiste creaties krijgen een prijs, beloofden de initiatiefnemers al. De Slovenen maken gebruik van koersfietsen, maar ook kinderfietsjes of zelfs tweewielers uit ver vervlogen tijden komen in aanmerking.