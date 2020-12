Bekritiseerde Neymar mag feest voor 150 mensen coronaproof organiseren

5 dagen lang een feest organiseren in Rio met 500 genodigden. Dat was volgens de Braziliaanse media het grote plan van PSG-ster Neymar, die de gasten ook gevraagd had om geen gsm's mee te brengen. Zo zouden er geen beelden op sociale media opduiken.

Een storm van kritiek ontstond in Brazilië, waar het coronavirus nog altijd hevig woedt.

Ondertussen heeft het evenementenbureau dat het feest organiseert gereageerd. "Er zullen geen 500, maar 150 genodigden aanwezig zijn. Neymar kreeg de toelating om het privé-feest te organiseren. Het zal plaatsvinden conform de coronamaatregelen", klinkt het.

Het is niet de eerste keer dat Neymar in het coronanieuws komt. In het begin van de crisis was commotie ontstaan na een groepsfoto op Instagram, waarop te zien was dat Neymar zich niet aan de zelfisolatie hield. In september raakte de Braziliaan zelf besmet met het coronavirus.