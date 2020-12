Van Aert domineert, maar relativeert: "Ben niet plots zoveel beter dan de rest"

Van Aert vond in Dendermonde een parcours naar zijn zin. Dankzij het slechte weer van de voorbije dagen werd het een moddercross om niet snel te vergeten.

Spek naar de bek dus van Van Aert, die al in de tweede ronde wegliep van de tegenstand.

"Het was een lastige cross en het had niet veel zin om tactiek toe te passen. Het was een van de gekste crossen die ooit reed. Elke ronde werd langer en werden de looppassages langer. Ik heb enorm genoten", zei Van Aert na afloop.

"Ik moest gewoon een tempo zoeken dat ik kon volhouden en dat lag vandaag blijkbaar hoger dan dat van de rest. Ik had bij de start een beetje te warm door de vele laagjes die ik aanhad, maar na een paar plassen kreeg ik het automatisch koud. "

De voorsprong op Mathieu van der Poel was bijna drie minuten. "Ik hoorde van de speaker dat ik wat meer te pakken had en dat gaf me wel een boost. Het is niet van zijn gewoonte om mij te laten rijden."

"Die verschillen moet je ook in perspectief plaatsen. Hier krijg je automatisch meer verschillen dan in een cross zoals gisteren in Zolder. Het heeft veel met het parcours te maken en dat wil niet zeggen dat ik ineens beter ben dan de rest."