Geïnspireerde McCollum klopt Rockets van Harden in de extra tijd

De Houston Rockets proberen zich al jaren in de titelstrijd te mengen in de NBA, maar telkens loopt er iets mis in de play-offs. De Portland Trail Blazers legden nogmaals bloot dat de Rockets nog altijd iets te veel afhangen van hun enigmatische sterspeler James Harden.

Harden was met 44 punten ook op de afspraak tegen Portland, maar terwijl veel mensen een duel met Damian Lillard verwachtten, was het CJ McCollum die opstond voor de Trail Blazers.

McCollum heerste vooral vanaf de driepunterlijn, met 9 geslaagde pogingen. Op 6"9 van het einde van de reguliere speeltijd dropte McCollum zijn belangrijkste bom, waarmee hij verlengingen kon afdwingen.

In de extra tijd viel het dubbeltje de kant van Portland op, zij het erg nipt: 128-126. Voor Houston was het een slechte start van het seizoen. De Rockets speelden pas hun eerste duel, omdat hun openingsmatch tegen Oklahoma was uitgesteld vanwege inbreuken tegen het coronaprotocol.