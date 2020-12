VIDEO: Eli Iserbyt heeft niks gebroken: "Nog nooit zo'n pijn gevoeld"

Een ambulance moest Iserbyt van het circuit plukken voor verdere verzorging in het ziekenhuis van Heusden. Daar haalde zijn entourage opgelucht adem. Iserbyt heeft niks gebroken en als alles goed gaat, pikt de Europese kampioen weer aan in GP Sven Nys op 1 januari in Baal.

Eli Iserbyt verdedigde vanmiddag zijn eerste plaats in de Superprestige, maar al vroeg in de wedstrijd liep het mis. In de achtervolging kwam de 23-jarige topper ten val in een bocht.

IN BEELD: De ongelukkige val van Eli Iserbyt

Iserbyt: "Er reed iemand over mijn arm"

"Mijn elleboog is uit de kom geschoten, maar dan langs de verkeerde kant. Daarom deed het zoveel pijn en was ik zo groggy", vertelde Eli Iserbyt toen hij het ziekenhuis verliet.

"Ik ben uitgeschoven op wat steentjes en tegen de dranghekken geknald. Dat viel nog mee, tot ik weer recht wou kruipen. Toen reed er eentje over mijn arm. Zo'n pijn heb ik nog nooit gevoeld, maar al bij al valt het dus nog mee."



Als het kan, zit Iserbyt volgende week weer op z'n crossfiets. "Op 1 januari wil ik in Baal rijden. Daarom zit mijn schouder niet in het gips. Maandag weet ik meer, dan ga ik op controle in Kortrijk."



Het seizoen is dus nog niet afgelopen voor de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal. "Normaal niet, neen", antwoordde hij. "Het Belgisch kampioenschap op 10 januari in Meulebeke staat in het vet in mijn agenda. Daar focus ik me nu op."