Geholpen door lekke band van Van Aert domineert Van der Poel in Zolder

Na de loodzware omloop in Namen en de skiberg in Herentals schotelde Heusden-Zolder een pijlsnelle confrontatie tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert voor. Of dat waren toch de verwachtingen.

Een lekke band in de eerste ronde besliste er anders over: nu was niet Van der Poel het slachtoffer, maar wel Van Aert. In de materiaalpost was de schade al opgelopen tot 27 seconden.

Na een dramatische start kon ook Tom Pidcock Van der Poel niet uitdagen. Europees kampioen Eli Iserbyt dan maar? De West-Vlaming deed zijn best om bij te benen, maar in de achtervolging smakte hij tegen de nadarhekkens. Iserbyt werd naar het ziekenhuis gebracht, er wordt gevreesd voor een zware elleboogblessure.

In tussentijd had een ongenaakbare Van der Poel nog voor halfweg koers al ruim 40 seconden voorsprong. Zijn klavertjevier in Heusden-Zolder kwam nooit in gevaar. Achtervolgers Sweeck, Van Kessel, Van der Haar, Soete en Vanthourenhout werden op hun nummer gezet.

Ook Van Aert vertoefde niet te lang in hun gezelschap. Met de snelste ronde van de wedstrijd knalde hij naar de 2e plek, een opsteker met het oog op de Wereldbekermanche in Dendermonde van morgen. Van der Haar sprintte naar de 3e plaats. Toon Aerts (7e) neemt de leidersplaats over van de onfortuinlijke Iserbyt.