Lucinda Brand wint Nederlandse "massasprint" in Heusden-Zolder

Annemarie Worst had duidelijk genoten van een weekendje rust en claimde de polepositie op het circuit van Zolder. De langerrekte sprint bij het startsignaal volstond nog niet om het peloton uit elkaar te rammelen.

Een foutje van Lucinda Brand hield de achtervolgers wel op. Alvarado, Betsema, Worst en Van der Heijden glipten weg, alleen Brand kon het kloofje eigenhandig dichten.

Dat gaf de leidster in de Superprestige moed: Brand nam het commando over en legde er stevig de pees op. Wereldkampioene Alvarado struikelde zelfs over de balkjes in een poging om bij te benen.

Hoe hard Brand ook aan het touw trok, haar landgenotes lieten niet los. Alvarado liet het initiatief zelfs met plezier aan haar rivale. Met de sprint van vorig jaar in het achterhoofd wou ze nu krachten sparen voor het eindschot.

Maar ook die tactiek bleek niet feilloos. Brand trok de sprint aan op kop en niemand kon haar nog van een 9e overwinning van het seizoen houden. Een déjà-vu voor Alvarado, die alweer vrede moest nemen met de 2e plek. Annemarie Worst vervolledigde het podium.