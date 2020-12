Football Manager-fans rouwen om cultspits Maksim Tsigalko

Maksim Tsigalko was een jeugdproduct van Dinamo Minsk, waar hij rond de eeuwwisseling debuteerde in het 1e elftal. Tsigalko werd bestempeld als een talent, maar zijn carrière raakte nooit écht van de grond en doofde na enkele jaren mondjesmaat uit.

Geplaagd door blessures stopte hij al op zijn 27e met voetballen, met ook twee caps en één doelpunt voor Wit-Rusland op de teller.

De ondergang van Tsigalko in het echte leven staat in schril contrast met zijn presataties in de virtuele wereld. In het seizoen 2001-2002 was hij een van de beste spelers in het computerspel Championship Manager, de voorloper van het huidige Football Manager.

De makers van het spel dichtten de Wit-Rus een grootse carrière toe, waardoor Tsigalko onder fans uitgroeide tot een cultspits. Het overlijden van de voormalige aanvaller roept op sociale media dan ook heel wat herinneringen op aan de vroege gebruikers van het bejubelde spel.