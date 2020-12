Messi na 644e doelpunt: "Nooit gedacht om zo'n record te breken"

Afgelopen weekend evenaarde Messi het record van Pelé al door zijn 643e goal voor Barcelona te maken en tegen Real Valladolid ging de Argentijn er definitief over. Op Instagram uitte hij zijn ongeloof.

"Toen ik begon met voetballen, had ik nooit gedacht dat ik zo'n record zou breken", schrijft hij. "Ik kan alleen maar iedereen bedanken die me heeft geholpen doorheen de jaren: mijn ploegmaats, mijn familie, mijn vrienden en zij die me elk dag steunen."

Messi speelt al sinds zijn 13 jaar voor Barcelona. In 2004 debuteerde hij in de A-ploeg: hij had 749 duels nodig om 644 goals te scoren.