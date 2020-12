644 goals bij Barcelona: Messi gaat Pelé voorbij met waanzinnig record

Een wedstrijd van Valladolid gaat niet zo vaak de voetbalgeschiedenis in, maar deze wel. En dat heeft alles te maken met Lionel Messi. Afgelopen weekend evenaarde de Argentijn het record van Pelé al door zijn 643e goal voor dezelfde club te maken en in minuut 65 ging Messi definitief over Pelé op de mytische ranglijst.

Na een mooie pass van Pedri achter zijn steunbeen maakte Messi zijn recordgoal in stijl. Hij besefte meteen wat hij gedaan had. Meer dan 15 jaar na zijn allereerste doelpunt voor de Catalanen op 1 mei 2005 maakte hij nu zijn 644e doelpunt. Een record dat wellicht nog erg lang op de tabellen zal blijven staan.

De Argentijn speelde voor het overige ook een erg sterke wedstrijd. Hij liet ook zijn 1e assist van het seizoen optekenen. Lenglet kopte binnen en bij de 2e goal was hij goed voor een pre-assist. Barcelona won uiteindelijk met 0-3.