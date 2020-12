Mourinho: "Als ik me gedraag zoals Klopp, vlieg ik naar tribune"

Een kopbal van Roberto Firmino in de slotminuut trok Liverpool over de streep tegen Tottenham. Nochtans hadden ook de bezoekers kansen gehad om te winnen, maar een bal van Bergwijn plofte op de paal en ook Harry Kane flirtte met een doelpunt.

"Ik heb Jürgen Klopp gezegd dat het beste team verloren had. Daar was hij het niet mee eens", sprak José Mourinho na de wedstrijd. De Portugees kon het ook niet laten om een prikje uit te delen richting Klopp, die tijdens de match zijn wilde, gesticulerende zelf was langs de lijn.

"Als ik me zo gedraag, dan zit ik na hooguit enkele minuten in de tribunes. Dat hij meeleeft? Is dat meeleven? Of wil je dat ik het bord van de vierde scheidsrechter uit zijn handen ruk?" En zo sneerde de Portugees in één adem ook naar City-coach Guardiola, die een dag eerder niet gelukkig was met de extra tijd tegen West Bromwich (zie video onderaan).

"Ik heb geen problemen met Klopp, alles is oké tussen ons. De scheidsrechters laten hem begaan. Ik vind het jammer dat dat bij mij anders zou zijn, maar zo is het nu eenmaal."

Jürgen Klopp zelf liet de woorden van Mourinho niet aan zijn hart komen. "José was niet blij en vertelde me dat het beste team verloren had. Ik dacht dat hij een grapje maakte, maar dat deed hij niet. Meer is het niet", aldus de Duitser.