Greg Van Avermaet: "Ik heb mijn waarde nog en ik kan nog koersen winnen"

De nieuwe fiets is er, net als de nieuwe uitrusting. Wat is het oordeel van de aanwinst? Van Avermaet lacht een beetje: "Ik vind het niet verkeerd. Het is iets nieuws. Al is het spijtig dat de bruine broek aanwezig blijft."

"Het is moeilijk om mijn nieuwe ploeg nu al te beoordelen", stelt Van Avermaet. "Door corona hebben we geen eerste decemberstage gehad. Dat is jammer, want zo had ik alle gezichten kunnen leren kennen. Er zijn veel jonge gasten die ik nog niet ken, maar in januari gaan we naar Spanje."

"We moeten elkaar goed gebruiken om te kunnen winnen"

Na twee moeizame jaren bij CCC kan Greg Van Avermaet een doorstart maken bij AG2R. "We hebben een goeie klassieke ploeg van 7 à 8 renners. Die was al sterk met Oliver Naesen, nu komen ik en Bob Jungels er ook bij en we hebben ook sterke helpers die misschien iets meer kunnen zoals Stan Dewulf."

"Ik heb nooit echt geklaagd bij CCC. Daar stond ook een ploeg die iets kon doen, maar deze mag er zeker naast staan of is net iets beter."

Is er dan al gesproken over een rolverdeling? "Het is vrij simpel: we moeten goed communiceren. Samen in de finale geraken is overigens ook niet zo eenvoudig. Er is genoeg concurrentie. We moeten elkaar goed gebruiken om de overwinning te grijpen."

Van Avermaet - die voor een klassieke aanloop zal kiezen en voorlopig past voor Luik-Bastenaken-Luik - kan met het sterke Franse blok dé uitdager worden van Deceuninck-Quick Step.

"Dat moeten we bewijzen met resultaten. We moeten zien dat we klaar zijn. Het is een andere situatie en dat motiveert me wel om er het beste van te maken en om op een hoog niveau te presteren."

"Ik heb 10 jaar in dezelfde structuur gezeten. Ik kon mijn ogen dichtdoen en ik wist wat er zou gebeuren. Nu is het iets anders en dat is niet slecht voor mij."