Alaphilippe blikt terug op 2020: "Regenboogtrui was levenslange droom"

Het hoogtepunt van het afgelopen jaar was voor Alaphilippe uiteraard zijn wereldtitel. "Ik zorgde ervoor dat ik zonder druk aan de start kon komen, zonder na te denken over wat er zou kunnen gebeuren", vertelt hij op de site van zijn ploeg Deceuninck-Quick Step.

"Ik was extreem gefocust. Het was ongelooflijk om de koers na meer dan zes uur te winnen en eindelijk deze levenslange droom te verwezenlijken, vooral omdat het deelnemersveld veel sterke renners telde. De regenboogtrui is de mooiste in het wielrennen. Beseffen dat hij twaalf maanden van mij zou zijn was emotioneel en is nog steeds vrij moeilijk in een woord te vatten."

Na een vijfde plaats in Luik-Bastenaken-Luik triomfeerde Alaphilippe kort nadien in de Brabantse Pijl. "Het was een dag die op mijn lijf geschreven was, met een parcours dat stevig op en neer ging. Een koers met veel aanvallen waar ik opnieuw kon rekenen op een geweldig team. Dat ik de Brabantse Pijl kon winnen in de regenboogtrui was speciaal en onvergetelijk. Tegelijkertijd zorgde het ervoor dat ik volgend jaar nog meer wil winnen om de trui eer aan te doen."

Voor Julian Alaphilippe eindigde het seizoen midden oktober wel in mineur met een valpartij in de Ronde van Vlaanderen, na een aanrijding met een motard. De Fransman brak daarbij twee middenhandsbeentjes.