VIDEO: Maak kennis met de "onorthodoxe" Antwerp-doelman Alireza Beiranvand

Alireza Beiranvand mocht tegen Tottenham in de Europa League voor de eerste keer plaatsnemen tussen de Antwerpse palen. De Iraanse doelman moest zich twee keer omdraaien, maar mocht toch tevreden terugblikken op zijn partij.

Tijdens de uitzending beschreef commentator Filip Joos de doelman al als "onorthodox". Ook Gert Verheyen was diezelfde mening toegedaan in onze Facebook Live.

"Ik vind hem een beetje onorthodox, een speciaal figuur. Maar zijn reddingen waren in orde. Ik vond dat hij op de vrije trap van Bale niet veel anders kon doen. Het ziet er altijd een beetje onnozel uit natuurlijk als je die bal niet wegkrijgt."

"Of hij Butez uit doel heeft gekregen? Dat is iets anders. Ik weet niet wat de bedoeling was van Leko om hem op te stellen. Oké, Butez maakte een fout tegen Genk, maar of dat de reden is waarom Leko ontevreden zou zijn over hem, dat denk ik niet."