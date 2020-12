Organisatie onthult parcours van olympische marathon in Sapporo

Het parcours zal bestaan uit 3 lussen. De eerste is eveneens de langste lus en gaat over de rivier Toyohira. In de tweede en derde lus zullen de deelnemers opnieuw een deel van de eerste lus voor hun rekening nemen om nadien te finishen in het centrum van de stad.

Doha-scenario vermijden

De beslissing om de marathon niet in Tokio, maar in Sapporo te laten doorgaan werd al in november 2019 genomen.





Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wilde een herhaling van het WK in Doha (2019) vermijden waar heel wat atleten met uitdrogingsverschijnselen te maken kregen. In Sapporo is het normaal gezien 5 à 6 graden koeler dan in Tokio.