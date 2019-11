Tokio geeft met tegenzin toe: olympische marathon is in Sapporo

Vorige maand besliste het IOC eenzijdig om de olympische marathon en de wedstrijden in het snelwandelen te verplaatsen naar Sapporo, een stad die zo'n 900 km ten noorden van Tokio ligt.

Sapporo was in 1972 gastheer voor de Winterspelen en de temperaturen zijn er in de zomermaanden een pak milder. Het IOC nam die beslissing nadat heel wat marathonlopers op het WK in Doha, ondanks het late startuur, moesten opgeven of over de finishlijn strompelden. De omstandigheden in Qatar, met hoge temperaturen en een hoge vochtigheidsgraad, zijn te vergelijken met deze tijdens de Spelen in Tokio.

De beslissing van het IOC schoot in het verkeerde keelgaat in Tokio. De marathon wordt traditioneel op de slotdag van de Spelen gehouden en is voor de organisatie doorgaans een uitgelezen moment om de gaststad mooi in beeld te brengen.

Met tegenzin heeft de Japanse hoofdstad nu toch ingestemd met de verhuis van de marathon naar Sapporo. "We hoeven niet akkoord te zijn met het IOC, maar we zullen de beslissing niet langer tegenhouden. We doen dit opdat de Spelen van 2020 een succes kunnen worden", zegt de gouverneur van Tokio Yuriko Koike