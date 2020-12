Ook Nederland kijkt uit naar de BeNe Liga: "Clubs als Oostende zijn uitdagend"

"BeNe Liga kan de sport naar een hoger niveau tillen"

Vanaf het seizoen 2021-2022 zal de BeNe Liga een feit zijn. "Zodra het op tafel lag, wilden we er volle bak voor gaan", zegt Bob van Oosterhout. Hij is de eigenaar van Heroes Den Bosch, met 16 landstitels de succesvolste club in Nederland.

"Ik ben vanaf de allereerste seconde een grote voorstander geweest. Ik heb de samenwerking met mijn Belgische collega's altijd heel prettig gevonden, er zijn echt vriendschappen en sterke zakelijke banden ontstaan. In de toekomst gaan we daar alleen maar van profiteren."



"In mijn ogen heeft de BeNe Liga commerciële, sportieve en organisatorische voordelen. Basketbal is in Nederland een nog kleinere sport dan het in België is. We moeten samenwerken om de sport naar een hoger niveau te tillen en de BeNe Liga kan daarbij helpen."

"Ik kijk er heel erg naar uit. In Nederland weet je al jaren vaak vooraf hoe de wedstrijden en de competitie zullen uitdraaien, nog meer dan in België. Dat is niet goed voor topsport. Je hebt nood aan spanning en ik denk dat je dat nu meer zal krijgen."