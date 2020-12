Liam Everts: "De dag komt dat ik alles op motorcross zet, daar ben ik redelijk zeker van"

"Top 5 is ambitie in EMX250"

Ook voor Liam Everts was 2020 een speciaal jaar. Hij won in het begin van het seizoen twee wedstrijden in de EMX125 (in Hawkstone en in Matterley Basin). Daarna viel de competitie door het coronavirus stil en na de herstart viel Liam in september en brak zijn arm.

Sinds december traint de 16-jarige Liam opnieuw. Daarvoor moet hij wel uitwijken naar Nederland, want in België waren de motorcrosscircuits voorlopig dicht. In Oss stoomt hij zich klaar om in het nieuwe jaar een categorie hoger te rijden, in de EMX250.

"Liam zijn ambitie is de top 5, misschien de top 3 in de EMX250. Dat is opnieuw een stapje hogerop", zegt papa Stefan Everts. "Zijn concurrenten zullen ouder zijn en meer ervaring hebben. Daar zitten echte mannen met veel kracht tussen. Daar zal hij tegen moeten opboksen met zijn talent, techniek, fysiek en inzet. We zien wel, ik wil de lat niet meteen te hoog leggen."



"Mijn ambitie is altijd om de beste te zijn", vult Liam aan. "Dat zal niet makkelijk zijn, maar ik heb dit jaar al enkele wedstrijden meegereden in de EMX250 en dat ging goed."

Om die ambitie waar te maken moet al de rest wijken. Ook school. "Liam is examencommissie gaan doen om zijn middelbaar zo snel mogelijk af te maken", zegt Stefan Everts. "Hij is 16 jaar en heeft bijna op 1 jaar tijd zijn derde graad TSO Sport afgewerkt. Hij moet nog 1 of 2 examens doen."

"Liam heeft een enorme wil om voor de sport te gaan. Pas op, ik vind het superbelangrijk dat jonge gasten studeren en hun hersenen ontwikkelen. Dat is ook nodig in de sport. Maar niks is hem te veel. Liam is ook op de motor een enorm trainingsbeest."