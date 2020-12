UCI publiceert voor het eerst protocol over hersenschuddingen

In de voorbije Ronde van Frankrijk liep Romain Bardet een hersenschudding op bij een val in de dertiende etappe, op 90 kilometer van de finish. De Franse kopman van AG2R La Mondiale reed de rit nog uit, om vervolgens na onderzoek in het ziekenhuis uit de Tour te stappen. Verschillende mensen noemden dat achteraf onverantwoord.