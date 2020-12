Eden Hazard traint opnieuw (individueel) mee bij Real Madrid

De aanvoerder van de Rode Duivels werkte, ingepakt tegen de kou , enkele oefeningen met de bal af. Net als zijn ploegmaat Martin Ødegaard lijkt Hazard voorlopig wel nog individueel te werken. Het is dan ook vrijwel zeker dat hij dit weekend nog niet in de kern zal zitten voor de derby tegen Atlético Madrid.

In het duel met Alavés op 28 november stapte Hazard na 28 minuten met een pijnlijk grimas van het veld. Na de match liet Real-coach Zinédine Zidane nog uitschijnen dat Hazards blessure niet al te ernstig was, maar het verdict bleek tegen te vallen.

Spaanse media stelden dat de recordaankoop van de Madrilenen drie weken aan de kant zou staan en dat hij mogelijk dit jaar niet meer in actie zou komen.

Hazard had nog niet lang voordien zijn rentree gemaakt na een coronabesmetting. Door blessures zag hij al dit seizoensbegin en drie vierde van vorig seizoen in het water vallen. Hazard speelde dit seizoen nog maar zes matchen in het Real-shirt.