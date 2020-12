Alejandro Pozuelo (ex-Genk) verkozen tot beste speler in de MLS

Nog geen twee jaar geleden zorgde Alejandro Pozuelo voor een klein bommetje in het Belgische voetbal toen hij de latere landskampioen Genk vlak voor de play-offs verliet voor een (lucratief) avontuur bij Toronto.

Die saga liet uiteindelijk geen sporen na bij de fijnbesnaarde Spanjaard, want al in zijn eerste seizoen veroverde hij de harten van de fans bij Toronto én in de MLS in het algemeen.

In zijn tweede seizoen doet Pozuelo zelfs nóg beter en daarom is hij nu verkozen tot Beste Speler van de MLS, goed voor de Landon Donovan Award. Pozuelo volgt op de erelijst Carlos Vela op. HIj kreeg de voorkeur op Nicolas Lodeiro, Diego Rossi, Jordan Morris en Andre Blake.