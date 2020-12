Mark Cavendish vindt vangnet bij oude liefde Deceuninck-Quick Step

Na Gent-Wevelgem leek Mark Cavendish nog in tranen zijn afscheid van de wielersport aan te kondigen, maar de Britse sprinter komt ook volgend seizoen nog in actie. Met een foto van een groep wolven op Twitter was zijn bestemming snel duidelijk.

Cavendish keert na 5 jaar terug naar Deceuninck-Quick Step, waar hij maar liefst 44 overwinningen boekte tussen 2013 en 2015, waarvan 8 ritzeges in de grote rondes.

"Ik kan niet uitleggen hoe blij ik ben dat ik kan aansluiten bij Deceuninck-Quick Step", zegt Cavendish. "Ik heb mijn liefde voor het team nooit weggestopt en dit voelt als thuiskomen."

"Ik kan niet wachten om weer samen te werken met de ploeg, waarmee ik een van de meest succesvolle hoofdstukken uit mijn carrière heb geschreven. Zelf in een verstoord sezizoen hebben ze getoond hoe sterk ze zijn en ik hoop daar iets aan te kunnen bijdragen. Ik kan niet wachten om weer bij de "Wolfpack" te horen."