Hein Vanhaezebrouck: "Er is maar één ambitie: beter doen dan we nu doen"

AA Gent blijft niet bij de pakken zitten. Donderdagavond werd Wim De Decker ontslagen, gisteren werd Hein Vanhaezebrouck teruggehaald en vandaag verscheen de Gentse coach al op het trainingsveld.

"We hebben maar één ambitie: beter doen dan we nu doen", opent hij zijn betoog in een Gents filmpje.

"Hoe ver de ambitie zal dragen, dat zullen we zien. Maar ik ben uiteraard blij om hier terug te zijn."

"De vorige keer ben ik gekomen na twee mindere jaren, na twee keer Play-off II. Nu staan we ook niet goed. De opdracht is om dat weer te keren."

"Spelers maken fouten, trainers en bestuursleden ook", stelt de Gentse T1. "Ik besef de situatie en ga de groep proberen duidelijk te maken dat ze dat ook moeten beseffen. Dan proberen we te klimmen met de aanwezige kwaliteiten."

"Ik ken alle spelers en heb alle matchen gevolgd. Ik weet wat de mogelijkheden zijn. Ik heb kunnen zien wat goed was en wat foutliep."