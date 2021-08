Duitse "bomber" en doelpuntenmachine Gerd Müller is overleden

"Wat moet ik met die kleine dikke?"

In het begin hield Müller dan ook vooral de bank warm, maar eens hij het veld op mocht was er geen houden aan.

Bij Bayern had trainer Cajkovski geen goed oog in de nieuwe spits met zijn opvallend korte benen. “Wat moet ik met die kleine dikke?”, vroeg hij zich af. ”Hij lijkt wel een gewichtheffer.”

Dat lijkt nu een rare redenering, maar toen speelde Bayern in de Regionalliga Süd, terwijl München 1860 een reeks hoger in de Bundesliga speelde.

Meer dan 1200 doelpunten

Met Müller, aanvoerder Beckenbauer, Breitner, Hoeness en doelman Maier kneedde trainer Udo Lattek het beste team in Europa. Müller was erbij toen Bayern drie jaar na elkaar Europacup I won, de vroegere Champions League. In 1974 scoorde hij tweemaal in de finale tegen Atletico Madrid. Ook het jaar nadien maakte hij een doelpunt in de finale tegen Leeds.

Ook in de eigen competitie was Müller een doelpuntenmachine. In totaal zou hij meer dan 1200 doelpunten maken voor Bayern in 15 jaar. 7 maal werd hij topscorer in de Bundesliga. Het leverde Bayern 4 titels op, volgens icoon Franz Beckenbauer voor een groot deel te danken aan de onverbiddelijke spits: “Alles wat er van Bayern is geworden, heeft het te danken aan Gerd Müller."

Müller maakte weinig briljante doelpunten, maar hij was wel klinisch efficiënt. Het Duitse werkwoord ‘Müllern’ is naar hem vernoemd. Het betekent zoiets als de bal in het doel frommelen.