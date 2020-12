Belgen Maes en Van den Broecke overleven 1e manche niet in Italië

Om zich te plaatsen voor de tweede manche in Santa Catarina di Valfurva moesten Sam Maes en Dries Van den Broecke zich in de top 30 scharen, maar dat lukte niet. Maes werd in de 1e manche 36e, Van den Broecke was 58e.

De overwinning in Italië was voor de Kroaat Filip Zubcic, die na een zenuwslopende tweede manche sneller was dan de Sloveen Zan Kranjec, de winnaar van de eerste manche. De Zwitser Marco Odermatt mocht als 3e mee op het podium.

Voor de 27-jarige Zubcic is het zijn tweede overwinning in de wereldbeker. In februari won hij ook al eens een reuzenslalom in Naeba, Japan.