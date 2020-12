Moeskroen kampioen? Ministerie van Sport ziet geen "lelijk eendje" maar "mooie zwaan"

Moeskroen had drie speeldagen op rij "vakantie" door corona. Heeft dat hen goed gedaan? Voordien konden ze geen match winnen, nadien al twee zeges en een gelijkspel

"Geen betere teambuilding dan met z'n allen corona hebben", zegt Het Ministerie van Sport. "Terwijl de rest van de ploegen in bubbels van 3 à 4 spelers moest blijven, kon de volledige ploeg van Moeskroen elkaar beter leren kennen." "Geur- en smaakverlies is een kleine prijs die de spelers betaalden voor wat extra punten in de competitie. Zo’n aantal weken in quarantaine geeft je natuurlijk ook de tijd om de wedstrijden van je volgende tegenstanders grondig te analyseren, dus Waasland-Beveren is gewaarschuwd."

Zit de angst voor degradatie erin? Moeskroen redt zich toch altijd?

"Logische vraag gezien die laatste plaats, maar dat is ook niet meer dan een momentopname: we staan op 6 punten van plaats 12 met een match minder. Het lijkt ons dan ook beter om omhoog dan omlaag te kijken. PO I blijft mathematisch haalbaar, zeker als de ploegen bovenin zo met de punten blijven morsen, en dan weet je maar nooit." "Moeskroen kampioen? Wij hebben blind vertrouwen in het proces. Een gedachte die spijtig genoeg - net als de meeste van onze goede spelers - ondertussen al gekaapt is door andere clubs uit de Jupiler Pro League."

Wat vind je van het voetbal van Moeskroen?

"Dat is een hele mooie voetbal. Vorig jaar gaven we als Ministerie van Sport op de slotspeeldag nog de aftrap tegen Waasland-Beveren, dus we hebben wel al tegen dat ding geschopt." "Alle gekheid op een stokje: de intentie is er wel om verzorgd en oogstrelend voetbal te brengen, alleen komt het er niet altijd uit. Een beetje zoals bij alle andere titelkandidaten, eigenlijk. Gelukkig speelt Moeskroen de laatste weken wel erg efficiënt, en die efficiëntie gaat ons wel uit de gevarenzone loodsen."



Moeskroen wisselt bijna elk seizoen bijna volledig van spelerskern. Ken je ondertussen al namen? Wie is de favoriet van de fans?

"Communicatieverantwoordelijke Céline Mawet naast het veld. Simpelweg omdat ze bij de club blijft, en dat is ook veel waard. Op het veld is het - en dat is geen verrassing - elk jaar de keeper. Die krijgt genoeg mogelijkheden om zich in de kijker te spelen en doet dat elk seizoen met verve. Koffi, Butez, Bailly, toch niet van de minsten."

Ministerie van Sport hangt zijn favoriete spandoek uit.

Hoe wordt iemand supporter van Moeskroen? Wat is je band met de club?

"Simpel. De nodige dosis zelfrelativering bezitten. Ergens in de buurt van Kortrijk wonen en niet willen supporteren voor Kortrijk. Waar kom je dan uit? Op Le Canonnier, waar de pinten minder dan 2 euro kosten en de Kop blijft zingen, wat er ook gebeurt." "Of ooit de gloriejaren van Moeskroen nog meegemaakt hebben. De Mpenza’s, Vidovic, Leekens, en pinten aan minder dan 50 frank." "Tot slot helpt het ook dat iedereen bij het Ministerie vroeger als laatste werd gekozen bij een potje voetbal op de speelplaats. Daar is de liefde voor de rode lantaarn begonnen. Na een aantal jaar als trouwe fans, kunnen we wel zeggen dat Moeskroen het eigenlijk veel beter doet dan wij."

Hoe zou jij het aanpakken als je trainer was van Moeskroen tegen Waasland-Beveren?

"We hebben het volste vertrouwen in de huidige coach van Moeskroen, die Portugees. Maar als we dan toch een tip zouden mogen geven: vermijden om meer doelpunten te slikken dan we er scoren." "Om het onze coach gemakkelijk te maken, hebben we de vorige zin door Google Translate gejaagd: “evite levar mais gols do que marcamos”. De rest van de tips houden we voor het moment waarop we zelf trainer van Moeskroen worden. Laat dit dan ook meteen onze open sollicitatie zijn."

Is er iets dat de meeste mensen nog niet weten over Moeskroen?

"De frituur in het centrum van Moeskroen is echt het bezoeken waard. Zeer lekkere frietjes en niet duur! Ideaal om een fond te leggen vooraleer je afzakt naar Le Canonnier (niet te verwarren met het gelijknamige stadion), alwaar je aan zeer democratische prijzen kan inpilsen, alvorens te vertrekken naar Le Canonnier (niet te verwarren met het gelijknamige café)."

Weet Moeskroen dat jullie hen steunen? Zo ja, hoe reageren ze?

"Jazeker. De Vlamingen in de Kop ontvangen ons met open armen. En ook de club zelf, tot in de hoogste regionen. We voelen ons ook echt deel van die harde kern. En dat is echt de verdienste van die (relatief kleine) groep jonge mensen met de juiste humor." "De Franstaligen denken waarschijnlijk: “mais c’est quoi cette merde ?” We arriveren op wedstrijden met een spandoek van drie meter op twee “Moeskroen Kampioen”, dat ondersteboven hangt. Foutje van de drukker, maar daar kunnen wij niet aan doen. Begin er maar aan, als Nederlandstalige, om dat uit te leggen … "We willen jullie bij deze ook hartelijk bedanken voor dit interview. Eindelijk, eindelijk doet een serieus Vlaams sportmedium de moeite om Moeskroen te belichten in al zijn glorie. En die mooie club niet te zien als het lelijke eendje, maar als de mooie zwaan die ze kan worden."



Wat is Ministerie van Sport: