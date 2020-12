Charleroi maakte 5 miljoen euro winst: "Bevestigt financiële gezondheid club"

"Dit bevestigt de goede financiële gezondheid van onze club", klinkt het in een persbericht. "We maken (na belastingen) 5.536.946 euro winst, tegenover 3.488.383 euro op 30 juni 2019 (2.769.722 euro op 30/06/2018 en 1.431.551 euro op 30/06/17)."

"Deze winststijging wordt verklaard door verschillende elementen, waaronder uitgaande transfers en gestegen media-inkomsten."

Het eigen vermogen van Charleroi is "erg gestegen, dankzij de resultaten van de voorbije zeven jaar". Terwijl op 30 juni 2013 het eigen vermogen van Sporting negatief was (-3,7 miljoen euro), is het nu 15,4 miljoen euro.

"Er is geen dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders sinds de club in 2012 werd overgenomen door het huidige managementteam", aldus de club.

"De opgebouwde winsten worden elk jaar gebruikt om de kwaliteit van de kern te verbeteren, de salarissen van leidinggevenden en personeel te blijven verhogen, infrastructuurverbeteringen door te voeren en, dit jaar, de aanzienlijke verliezen van de coronacrisis goed te maken."

De club onderstreept dat dit zelffinancieringsbeleid, "het in het bedrijf laten van alle gemaakte winsten", het mogelijk heeft gemaakt om de financiële structuur aanzienlijk te versterken.

"Dit was een van onze belangrijkste doelstellingen en we kunnen vaststellen dat het is bereikt. We moeten wel onze inspanningen voortzetten om de duurzaamheid en het concurrentievermogen van onze club te waarborgen."