"Ook al zullen mensen in de club kwaad zijn, ik speel met sterkste team tegen Tottenham"

Volgende week donderdag speelt Antwerp voor groepswinst tegen Tottenham. Met een gelijkspel houdt het de topclub uit de Premier League achter zich. Maar die match valt in een drukke periode voor Antwerp, tussen toppers tegen Genk en Club Brugge in de Jupiler Pro League.

Ritchie De Laet wil alvast niets weten van rust, dat werd gisteren duidelijk in het interview na de match tegen Loedogorets. Ben je bang dat je niet mag spelen tegen Tottenham? Dat was de vraag van onze interviewer Eddy Demarez..

"Nee, ik ga spelen", was het antwoord van de Antwerp-verdediger. "Ik zal het zeggen tegen de trainer. Hij is de baas natuurlijk, maar als we nog voor groepswinst kunnen gaan, dan moeten we met het sterkste team spelen. Zo simpel is het."