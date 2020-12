Antwerpse trein dendert de 1/16e finales van de Europa League in

Antwerp - Loedogorets in een notendop:

Antwerp overvleugelt Loedogorets, maar beloont zichzelf karig

Loedogorets leek na een Antwerpse blitzstart het evenwicht heel even te herstellen, maar na een paar minuten van goede wil zakten de Bulgaren weer helemaal in. De thuisploeg kreeg kans op kans, maar puurde uit het schotensalvo slechts 1 doelpunt: een schicht van Hongla ging wel erg fraai in de hoek: 1-0. Een verdiende maar wat magere voorsprong na een eerste helft waarin Antwerp Loedogorets helemaal overvleugelde.

Antwerp kon zich tegen Loedogorets verzekeren van een plaats in de 1/16e finales van de Europa League. Europees overwinteren was al 28 jaar geleden voor The Great Old en de Antwerpenaren toonden zich van bij het begin gebrand op de kwalificatie. Al in de openingsminuten devieerde Gerkens een voorzet van Miyoshi net naast.

Even schrikken voor Antwerp, maar De Laet en Benson zetten orde op zaken

Een ongeschreven wet in het voetbal schrijft dat wie de kansen niet afmaakt vaak het deksel op de neus krijgt. Voor Antwerp was dat vandaag niet anders. Het had dan wel 4-0 kunnen staan bij de rust, de realiteit was anders: Loedogorets kwam furieus uit de kleedkamer en strafte de gemiste Antwerpse kansen af door in de 54e minuut gelijk te maken via Despodov.



Tottenham hielp Antwerp ondertussen een handje door op voorsprong te klimmen bij LASK in Oostenrijk, maar de Antwerpenaren wilden graag zelf de kwalificatie afdwingen. In het laatste kwart kantelde de wedstrijd definitief in het voordeel van Leko en de zijnen: De Laet kopte eerst een vrije trap van Refaelov precies in het hoekje. Vlak voor tijd rondde Benson een assist van Miyoshi af voor de 3-1.



The Great Old overwintert voor het eerst in 28 jaar nog eens Europees en mag volgende week in Londen zelfs gaan strijden om de groepswinst tegen Tottenham. Een punt volstaat voor de Antwerpenaren, want Tottenham kwam uiteindelijk niet verder dan 3-3 bij LASK.