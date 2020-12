Thriller in Chinese beker was laatste match van Van Bronckhorst als coach van Dembélé

De laatste match van Van Bronckhorst bij Guangzhou was een thriller. In de kwartfinales van de beker gingen Dembélé en co er na strafschoppen uit tegen Shandong Luneng, de ploeg van Marouane Fellaini.

In tegenstelling tot Dembélé, die de hele match op de bank bleef zitten, speelde Fellaini de volledige wedstrijd.





De mannen van Van Bronckhorst kwamen nog voor de rust 0-2 achter. Dankzij twee goals in de toegevoegde tijd slaagden ze er nog in om verlengingen af te dwingen. In de strafschoppenreeks trok de ploeg van Fellaini, die zelf de eerste scoorde, uiteindelijk dan toch aan het langste eind.