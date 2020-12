Haaland toch niet out tot begin januari? "Ik kom snel terug"

Met 6 goals in de Champions League en 12 goals in de Bundesliga leek niets of niemand Erling Haaland dit seizoen af te remmen.

Maar de 20-jarige Noor kwam gisterenavond niet in actie tegen Lazio door een hamstringblessure.

Dortmund-coach Lucien Favre zag het niet al te rooskleurig in. "Haaland zal dit jaar niet meer in actie komen. Misschien heeft hij al te veel gespeeld", zei Favre.

Haaland zelf klonk vandaag iets positiever. "Goed nieuws! Ik heb gesproken met mijn dokters. Ik zal snel terug zijn", schrijft de Noor op Twitter.