Dortmund stoot door, Lazio heeft nog 1 punt nodig tegen Club op slotspeeldag

einde, 22 uur 51. EINDE. Dortmund is nog niet zeker van groepswinst na een 1-1-gelijkspel tegen Lazio Roma. Thorgan Hazard was goed voor een assist bij de thuisploeg. .

tweede helft, minuut 91. 4 minuten extra. We krijgen 4 minuten extra tijd. Krijgen we nog een winnaar in deze partij? .

tweede helft, minuut 87. Daar is Witsel! We krijgen dan toch nog Axel Witsel te zien. Onze landgenoot komt Bellingham vervangen. .

tweede helft, minuut 83. Moukoko? Met nog 2 wissels achter de hand kan Favre nog steeds Moukoko brengen in deze wedstrijd. Krijgen we het jonge talent van Dortmund vandaag al te zien in de Champions League of blijven we nog even op onze honger zitten? .