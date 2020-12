Coach over zwemtalent Roos Vanotterdijk (15): "Olympische limiet zou pure bonus zijn"

Op de internationale meeting in Rotterdam gaan onze zwemmers de komende dagen voor een EK-ticket of zelfs een startbewijs voor de Olympische Spelen in Tokio. Het 15-jarige talent Roos Vanotterdijk is een van de kandidaten om zich te plaatsen voor de topwedstrijden. Voor Louis Croenen is dat al gelukt, hij wil vooral racen.

Het EK zwemmen vindt volgend jaar in mei in Boedapest plaats, de Olympische Spelen in Tokio staan 2 maanden later op de kalender. Van vandaag tot en met zondag strijden internationale topzwemmers in Rotterdam om startbewijzen. Roos Vanotterdijk is een van de kandidaten. Zij zwemt in de Nederlandse havenstad de vrije slag, de vlinderslag en de rugslag. "Met het EK of de Spelen ben ik nog niet bezig. Ik focus vooral op het plezier en dan zien we wel wat er uit de bus komt", blikt de 15-jarige pupil van Ronald Gaastra vooruit. "Ik heb me iets meer op de vrije dan op de vlinderslag voorbereid." "Ik heb er alleszins veel zin in, want het is lang geleden dat we nog eens een wedstrijd gezwommen hebben." In augustus zette Vanotterdijk een sterke tijd neer op een meeting in Hengelo. Met 58"30 klopte ze de wereldtopper Ranomi Kromowidjojo op de 100 meter vlinderslag. De olympische limiet ligt niet veel scherper (57"92). (scrol omlaag voor de verwachtingen van coach Ronald Gaastra)

Coach: "Olympische limiet zou vroeg zijn"

"Het is bijna anderhalf jaar geleden, van het WK in China, dat we nog eens gepiekt hebben", vertelt topsportcoach Ronald Gaastra. "We hebben harder getraind dan ooit." "Ik hoop dat we met z'n allen persoonlijke records zwemmen. Links of rechts hoop ik op een limiet voor het Europees kampioenschap in mei. Kwalificatie voor de Spelen zou ik geen wonder noemen, maar wel erg vroeg op het seizoen." Onmogelijk is het niet. "Neen", antwoordt Gaastra. "Valentine Dumont geef ik een goeie kans, net als Lander Hendrickx die onder Brigitte Becue traint." "En heel misschien ook Roos Vanotterdijk. Dat zou pure bonus zijn, want de voorbije weken hebben we haar vlinderslag links laten liggen om de druk er even af te halen. En als tiener moet je je nog focussen op meerdere slagen", vindt Gaastra. "Met Roos denk ik pas aan topprestaties richting de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Hopelijk kan ze daar op finales mikken en misschien wel meer, maar dat is nog 4 jaar. Zo ver reikt mijn glazen bol niet. Meer dan wensen kan ik nu niet uitspreken."

Croenen: "Eindelijk nog eens racen"

Louis Croenen heeft zich al geplaatst voor de Olympische Spelen. Hij is vooral blij dat hij in Rotterdam nog eens aan een topwedstrijd kan deelnemen. "Dat is al maanden geleden", vertelt de 26-jarige zwemmer. "Het maakt dat ik extra geprikkeld ben om me te laten zien in Rotterdam. Ik kijk er erg naar uit om weer te racen." "Dit komt op het juiste moment, veel langer hoefde deze periode niet te duren voor mij", gaat Croenen voort. "Ik bekijk de meeting als een goeie test voor Tokio. Hopelijk kan ik een persoonlijk record aanscherpen, want ik wil de puntjes op de i zetten", besluit de vlinderslagspecialist.