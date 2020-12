3 weken voor start NBA: net geen 9 procent van de spelers test positief op corona

Bij de eerste testronde testte 48 van de 546 NBA-spelers (8,8 %) postief op corona. Daarmee is het aantal positieve gevallen hoger dan bij de herstart van de NBA afgelopen zomer. Het nieuwe seizoen start normaal over 3 weken.

Ook in juni, voor de spelers werden toegelaten in de NBA-bubbel, was er een grote testronde. Toen testte iets meer dan 5 procent van de spelers positief. De 8,8 procent van nu ligt wel lager dan de algemene positiviteitsratio in Amerika de voorbije week (10,2%).

Strikte protocollen

Alle spelers die zullen aantreden in de NBA zitten momenteel in afzondering. De eerste testronde vond plaats in de loop van vorige week. De NBA maakte zelf de resultaten bekend.

De NBA hanteert zeer strikte protocollen rond corona. Alle spelers die positief testen, mogen niet trainen met hun club. Wie symptomen heeft, mag pas tien dagen na het verdwijnen van de klachten terugkeren. Voor ze dan opnieuw kunnen aansluiten bij de groep, moeten de spelers ook nog een harttest ondergaan.

Aangezien de positief geteste spelers hierdoor dus een flinke trainingsachterstand oplopen, is de verwachting dat velen onder hen nog niet inzetbaar zullen zijn als de competitie begint.

Geen NBA-bubbel