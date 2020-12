Manager vrouwenvoetbal Katrien Jans: "Doel op EK is 1e ronde overleven"

"Het toont dat de ploeg stappen heeft gezet. Dat is geweldig. We kunnen niet fierder zijn op de teamprestatie van gisteren en wat de staf heeft gepresteerd de voorbije week", vertelt Jans.

"Zwitserland was een beetje ons zwarte beest. Ze hebben ons van het WK gehouden en we hebben de vorige kwalificatiematch daar 2-1 verloren. Ik denk dat de prestatie gisteren alles rechtgezet heeft."

Katrien Jans is verheugd met het resultaat tegen Zwitserland. "Niemand had het verwacht dat we met 4-0 zouden winnen. We gingen voor winst en kwalificatie, maar gisteren was een droom. Iedereen heeft een perfecte wedstrijd gespeeld."

De ambitie van de Red Flames is om beter te doen dan op het vorige EK. "In 2017 waren we aanwezig op het EK, maar zaten we in een groep met de 2 finalisten. Het doel is nu om de eerste ronde te overleven."

Het vrouwenvoetbal wint aan populariteit in België, mede dankzij de prestaties van de Flames. "Het Disney-project dat we momenteel hebben lopen, trekt 65% niet-voetballende meisjes. Dat is geweldig om te zien. Ook is je plaatsen voor een groot toernooi een katalysator voor de sport", weet Jans.

Toch zitten ook andere Europese landen niet stil. "Het vrouwenvoetbal is in het algemeen stappen aan het zetten. Het is een van de sporten die het snelst aan het ontwikkelen is. Nederland en Duitsland zijn vaste waarden, maar ook de kleinere landen investeren en ontwikkelen meer en meer. "