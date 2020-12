Red Flames kwalificeren zich voor EK met vier uitroeptekens tegen Zwitserland

Doelpuntenmakers:

Flames overleven moeilijk openingskwartier na stroompanne

De opdracht voor de wedstrijd was duidelijk voor de Flames: winnen en het EK was een feit. Het was dan ook even schrikken toen het plots pikdonker werd in het King Power stadion. Toch duurde de stroompanne niet al te lang en kon de wedstrijd snel weer van start gaan.

Zwitserland nam het heft meteen in handen en België leek wat van slag door het oponthoud. De bezoekers dicteerden het tempo en lieten de Flames achter de bal aanhollen. Toch leverde het Zwitserse overwicht geen echte kansen op en België kwam beter in de wedstrijd.

Kapitein Tessa Wullaert zette zich knap door op de rechterflank en vond Tine De Caigny in het strafschopgebied. De middenveldster torende boven keepster Herzog uit en kopte de bal met een boogje binnen. De eerste kans was meteen raak voor de Flames.

De Zwitsers probeerden te reageren, maar slaagden er niet in een vervolg te breien aan hun sterk openingskwartier. Integendeel zelfs, nadat Wullaert na een knappe actie eerst nog de lat had getroffen, schotelde ze De Caigny niet veel later haar 2e van de de avond voor. Een efficiënt België trok met een dubbele voorsprong de kleedkamer in.