Leko voor EL-duel: "Mogen niet te veel bezig zijn met geschiedenis schrijven"

Donderdag ontvangt Antwerp Loedogorets in het Bosuilstadion. De Bulgaren lijken een hapklare brok voor de ploeg van Ivan Leko. De heenwedstrijd won Antwerp met 1-2 in Razgrad, Loedogorets staat laatst in groep J met 0 punten.

Toch is Leko op zijn hoede. "We mogen niet te veel bezig zijn met geschiedenis schrijven", weet de Kroaat. "We moeten de wedstrijd aanpakken zoals altijd en voetballen voor de winst."



"Wat 2 à 3 maanden geleden gebeurde, is nu niet van tel. Alleen de laatste match telt, zo werkt het bij topclubs. Mijn spelers moeten mentaal fris aan de aftrap komen, dat is volgens mij de sleutel tot succes."



Leko kan mogelijk niet rekenen op kapitein Faris Haroun, die het veld na een uur moest verlaten tegen OHL. "Natuurlijk is Faris heel belangrijk voor ons. Hij was er dit seizoen een partij niet bij, op Anderlecht, en die verloren we. Het is simpel: als hij wedstrijdfit is, staat hij op het veld."