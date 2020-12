5 vragen over de Red Flames en het EK van 2022: "De toekomst is aan België"

Met een knalprestatie hebben de Belgische voetbalvrouwen zich gisteren geplaatst voor het Europees Kampioenschap van 2022 in Engeland. In dit artikel schetsen we hoe de Red Flames naar dat EK kunnen toeleven. Bij Sporza zal u dat EK op de eerste rij kunnen beleven.

Engeland organiseert het EK in de zomer van 2022.

Het wordt de tweede Belgische deelname: in 2017 overleefden de Belgen de groepsfase niet.

Bondscoach: "Waarom zouden we nu niet een ronde verder geraken?"

Speelster Heleen Jaques: "Als ik de jeugd zie, denk ik: de toekomst is aan België"

1) Wat moet u weten over EURO 2022?

Het EK voor vrouwen zou normaal in de zomer van 2021 ingeblikt worden, maar door het domino-effect van de coronacrisis moeten de vrouwen een jaartje in de wachtkamer postvatten. Engeland blijft het gastland en zal het toernooi van 6 tot 31 juli 2022 organiseren. 16 landen zullen deelnemen aan het EK. Er konden al tickets uitgedeeld worden aan gastland Engeland, titelverdediger Nederland, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Noorwegen en Zweden. In enkele groepen is de kwalificatiecampagne nog niet volledig afgewerkt, in april worden de laatste 3 startbewijzen uitgedeeld in play-offs. Het toernooi herbergt een klassieke groepsfase van 4 poules met 4 landen. De top 2 per groep stoot door naar de knock-outfase. De openingsmatch wordt gespeeld op Old Trafford, de thuishaven van Manchester United. Wembley wordt het decor voor de finale.

2) Hoe presteerden de Red Flames op hun vorige EK?

In 2017 namen de Belgische vrouwen voor het eerst deel aan het EK in Nederland. België charmeerde, maar overleefde de groepsfase niet. Het verloor zijn opener met 1-0 tegen Denemarken, Noorwegen werd daarna met 0-2 geklopt, maar Nederland won de laatste groepswedstrijd met 1-2. België moest in zijn groep uiteindelijk het hoofd buigen voor Nederland en Denemarken, de twee finalisten van die editie. Nederland won de finale voor eigen volk met 4-2 van de Deense vrouwen. De Belgische EK-primeur en alle aandacht gaven het vrouwenvoetbal alleszins een broodnodige boost qua sponsoring en ontwikkeling.

De Red Flames moesten het EK van 2017 verlaten na de groepsfase.

3) Wat mogen of moeten de Belgische ambities in 2022 zijn?

Drie jaar geleden werden de Belgen afgeremd in de groepsfase. Bondscoach Ives Serneels toonde zich gisterenavond na de kwalificatie ambitieuzer: "Waarom zouden we nu niet een ronde verder geraken?" "We hebben een jonge groep met enkele ervaren speelsters erbij. Dat is een mooie mix om verdere stappen te zetten. Er is zeker nog groeimarge."

Heleen Jaques, een van de ervaren speelsters bij de Flames, speelde dinsdag haar laatste interland. Ook zij toont zich (voorzichtig) verwachtingsvol. "Je moet de loting afwachten, want op het vorige EK zaten we in de groep van de uiteindelijke finalisten. Maar een ronde verder dan in 2017 moet het doel zijn, zeker als je kijkt naar het potentieel van deze groep."

4) Wie zijn de sterkhouders bij deze Red Flames?

Tessa Wullaert (27) is het uithangbord van deze nationale selectie. De spits is na passages bij topteams Wolfsburg en Manchester City teruggekeerd naar ons land, waar ze met Anderlecht alle clubs wegblaast in de Belgische competitie. Die vaderlandse dominantie levert ook een voordeel op bij de Flames. Tussen Wullaert en Tine De Caigny (23), spitspartner bij Anderlecht, klikt het uitstekend. In deze kwalificatiecampagne scoorde De Caigny liefst 12 keer. In de selectie van bondscoach Ives Serneels zitten met onder meer Janice Cayman (Lyon), Laura Deloose (Anderlecht), Kassandra Missipo (Anderlecht), Davina Philtjens (Sassuolo) en Davinia Vanmechelen (Standard) nog ijzersterke routiniers, maar de vijver om uit te vissen wordt vooral steeds groter. "Dat merk ik ook bij de jeugdselecties van mijn team AA Gent", zegt Heleen Jaques, die af en toe van het trainerswerk bij de jeugd proeft. "Als ik die 15-jarigen aan het werk zie, dan denk ik: de toekomst is aan België. Er zullen nog veel meisjes komen piepen de komende wedstrijden."

Wullaert en De Caigny scoren aan de lopende band.

5) Welke stappen moeten deze Red Flames de komende maanden nog zetten?

Pas in de zomer van 2022 kunnen de Red Flames hun duivels ontbinden op het EK. De route naar Engeland moet nog uitgestippeld worden, want de focus lag vooral op de beslissende groepsmatch tegen Zwitserland van gisteren. Om volop te kunnen schitteren in de Engelse stadions (Heleen Jaques: "Dat wordt een geweldig EK met veel media-aandacht"), moeten de Flames - 17e op de wereldranglijst - zich blijven ontwikkelen. "De meisjes moeten individueel blijven werken op kracht en uithouding en het samenspel moeten ze blijven bevorderen. En we hebben nood aan goeie oefenwedstrijden tegen stevige tegenstanders", zegt Jaques, sinds gisteren dus ex-Flame.

Geen EK zou een ramp geweest zijn. We moesten op deze trein springen. Heleen Jaques

"Als we ons niet geplaatst hadden voor het EK, dan zou dat een ramp geweest zijn. We moesten op deze trein springen en het is aan de meisjes om stappen te zetten." "Onze ploeg is al stevig geëvolueerd. Van één trainer, één kinesist, één dokter en één materiaalman zijn we gegroeid naar een staf van 12 mensen. En ook bij de Belgische clubs is er nog veel groeimarge." "Onze speelsters blijven voornamelijk semiprofs: je combineert het voetbal met je werk of je studies. Ik hoop dat er meer financiële middelen zullen volgen. Tessa Wullaert is een volwaardige profspeelster en haar collega's bij Anderlecht zullen hun rekeningen wel kunnen betalen, maar sparen zullen ze niet kunnen doen."

Sporza zendt het EK uit

Bij Sporza zit u gebeiteld om het EK van de Red Flames in 2022 op de voet te volgen: we zenden alle wedstrijden van de Belgische vrouwen in Engeland live uit.