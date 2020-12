Heleen Jaques zwaait af bij de Red Flames: "Geen EK zou ramp geweest zijn"

Heleen Jaques viel gisteren in de extra tijd in voor haar laatste optreden bij de nationale vrouwenploeg.

"Het was een dubbel gevoel", vertelde ze vanmiddag in onze Facebook Live. "Ik was heel tevreden voor de groep met de prachtprestatie, maar ik besefte daarna natuurlijk dat dit ook mijn laatste match is geweest."

Jaques neemt afscheid met een ticket voor het EK. "Als we ons niet geplaatst hadden, dan zou dat een ramp geweest zijn. Dat werd niet luidop gezegd, maar het is wel zo."

"Het was belangrijk om op deze trein te springen. Het is nu aan de meisjes om nog meer stappen te zetten."

"We hebben het WK op een haar na gemist en dat was al een deukje. Als we dit EK gemist hadden, dan zouden we achterop lopen."