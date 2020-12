Van Damme (37): "Kans dat ik afwacht tot wintermercato is fiftyfifty"

Is er aan Jelle Van Damme een profwielrenner verloren gegaan? "Ik weet het niet. Ik heb dat vroeger even gedaan, een jaar bij de nieuwelingen. Maar uiteindelijk ben ik weer beginnen te voetballen. We zullen nooit weten of het me gelukt was, maar ik heb nu alleszins de microbe te pakken."

"En als ik iets doe, wil ik het ook goed doen. Dat zit in mijn karakter. Zo heb ik al wel eens afgesproken met mannen als Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Loïc Vliegen. Dat is fijn want bij die profs gaat het vooruit. Dat heb ik nodig. Ik kan niet rustig gaan fietsen. Die profs zijn machines en ze pushen je ook naar je limieten. Of ik ze pijn kan doen? Neen, dat denk ik niet."

Van Damme lijkt vooral de smaak van het fietsen te pakken te hebben. "Ik heb dat altijd graag gedaan en het zit ook in de familie. Toen ik voetbalde kon ik niet veel fietsen omdat het risico op een valpartij te groot was, maar ook omdat ik gewoon geen tijd had. Nu is dat anders want ik heb vrije weekends."

Op 20 april viel het doek definitief over Sporting Lokeren. Meer dan een half jaar later heeft Jelle Van Damme nog geen nieuwe club gevonden. Hoe vult hij zijn dagen? "Met mijn kinderen als die bij mij zijn en met sporten. Ik sport nog 6 dagen op 7. Ik fiets, ik loop, ik train met een coach, ik doe eigenlijk alles, behalve voetballen."

"Mocht ik niet zo kieskeurig zijn, ik was al lang opnieuw aan het voetballen"

"Momenteel is het op dat gebied rustig. Het is afwachten tot de volgende mercato in januari. Maar ik ben er zelf nog niet uit of ik tot dan ga afwachten. Wie weet hak ik al vroeger de knoop door. Het is fiftyfifty. De ene dag denk ik er zo over, de andere dag weer anders."

Dat Van Damme al zolang zonder club zit, wil niet zeggen dat hij al een punt achter zijn voetbalcarrière heeft gezet. "Ergens sport ik natuurlijk daarom nog zoveel. Er moet maar eens een aanbieding komen die interessant is. De basisconditie is er. Zolang ik nog niet echt besloten heb om te stoppen, wil ik ook scherp en fit blijven."

Bij een club in het binnenland is het financiële geen prioriteit. Ik wil me gewoon nog ergens amuseren.

Was er tijdens de zomer dan geen interesse voor Jelle Van Damme? "Jawel, ik mocht zeker niet klagen. Maar ik heb altijd gezegd dat ik alleen nog iets zou doen waar ik me 100 procent in kan vinden. Het plaatje moet volledig kloppen. Mocht ik minder kieskeurig zijn, was ik al lang aan het voetballen in het binnen- of buitenland. Zo simpel is het."



Zijn dat dan de hoge financiële eisen? "Om nog naar het buitenland te trekken, zou het voorstel inderdaad aantrekkelijk genoeg moeten zijn. Ik heb kinderen en ik ga hun hele wereld niet op z'n kop zetten voor niets. Maar bij een club in het binnenland is het financiële geen prioriteit. Ik wil me gewoon nog ergens amuseren. Ik voetbal nog graag en ik mis het ook."



"Ik zou wel alleen nog in 1A willen spelen, niet in 1B na het fiasco van vorig seizoen. Dat avontuur is compleet tegengevallen. Ik heb het dan ook over het niveau en de beleving in 1B. Ik volg het nu zelfs niet meer. Ik denk dat ze daar zo snel mogelijk een oplossing voor moeten vinden."